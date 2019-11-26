Şeyma Subaşı paylaştığı fotoğrafıyla takipçilerinin diline düştü. Elinde bir kamera ile poz veren Şeyma Subaşı'nın ayakkabıları dikkatlerden kaçmadı. Kimi takipçileri Şeyma Subaşı'na ayakkabı numarasını sorarken, kimileri de "Bacak boyunu uzatırken, ayaklarını büyütmüşsün Şeyma" mesajları attı.

İşte Şeyma Subaşı'na gelen mesajlardan bazıları:

- Kafan vücuduna göre baya büyük kalmış ya.

- Ayakkabı numaran kaç?

- Bacak boyunu azaltırken ayaklar kocaman...

- Ayakkabıdan korktum birden evin, içine girecek sandım.

- O ayak kaç numara?

- Ayak numaran kaç Şeyma?

- Guzum benim o ayak nedir öyle yaaa, tövbe yarabbim.

Yeni proje mi?

Şeyma Subaşı fotoğrafını "Hayatımın sonuna kadar meşgulüm" notuyla paylaştı.

Bu pozu "Şeyma Subaşı yeni bir proje ile mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

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