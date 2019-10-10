Şeyma Subaşı sevgilisi Guido ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı
Şeyma Subaşı, yaz aylarını sevgilisi DJ Guido ile Ibiza’da geçirdi. Tatilin bitmesiyle yaza veda fotoğrafları paylaştı
DJ Guido ile Şeyma Subaşı, yaz aylarının çoğunluğunu Ibiza’da geçirdi.
Tatillerinin bitmesiyle yaza veda niteliğinde fotoğraflar geldi.
Şeyma Subaşı, çok özel kareler paylaşarak, “Sevgili Ibiza, bu yaz için teşekkür ederim. Sen benim için her zaman iyisin, gelecek yıl görüşürüz” notunu düştü.
Kısa süreli ayrılık
Acun Ilıcalı ile evliliklerini bitiren Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.
İkilinin sosyal medyada birbirini takipten çıkarması ayrıldıkları iddialarını gündeme getirmiş, bir süre sonra tekrar takibe almışlardı.