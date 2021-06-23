Magazin Şeyma Subaşı üzücü haberi duyurdu

Şeyma Subaşı üzücü haberi duyurdu

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Şeyma Subaşı üzücü haberi duyurdu

Dün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den hamile olduğunu paylaşan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımında, stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 23:59 Son Güncelleme:
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Önceki gün hamile olduğu duyuran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Yaşadığım stres nedeniyle bebeğimi kaybettim" dedi.

İşte Şeyma Subaşı'nın o açıklama:

"Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim"

İTİRAF ETMİŞTİ

Şeyma Subaşı, yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi almış, sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti.

Çiftin bu kararı 'Şeyma hamile mi' dedikodularına yol açmıştı. Çıkan haberlerin ardından Subaşı 'Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten' sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

Bir süredir hamilelik iddialarını yalanlayan Şeyma Subaşı sonunda hamile olduğunu da kabul etmişti.

NİKAHI ERTELEDİ

Yaklaşık iki hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmış 'Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum' sözleriyle teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

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