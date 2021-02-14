Şeyma Subaşı ve sevgilisinden yeni poz
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile verdiği pozla gündem oldu.
14 Şubat 2021, Pazar 15:08 Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı, eski aşkı Guido Senia'dan sonra şimdi de Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gündeme geldi. Sevgilisiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa "He is home" (evde) notunu düşen Subaşı, Alsaloussi ile olan iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.
'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'
Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğinin birinci ayını kutlayan Subaşı, gönderilerine, "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim" mesajını yazmıştı.