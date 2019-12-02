Şeyma Subaşı yeni projeyle mi geliyor?

Her anını sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı, bu aralar çekimde.

Instagram'dan çekimden bir fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı, sırt dekoltesiyle dikkat çekti.

Renkli bir üst giyen Şeyma’ya dakikalar içinde yorum yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Böbrekleri üşütebilirsin.

Dünya gözüyle gördüğüm en güzel kadınsın.

Deli gömleği giyer gibi.

Abla ters giymişsin.

Bir insan hem seksi hem güzel hem tatlı olabilir mi? Oluyormuş.

Takipçilerinin diline düştü

Şeyma Subaşı geçen gün paylaştığı fotoğrafla ise takipçilerinin diline düşmüştü. Ayakkabısının büyüklüğü dikkat çeken Subaşı'na, kimi takipçileri ayakkabı numarasını sorarken, kimileri de "Bacak boyunu uzatırken, ayaklarını büyütmüşsün Şeyma" mesajları attı.

Şeyma Subaşı bu fotoğrafı, "Hayatımın sonuna kadar meşgulüm" notuyla paylaşmıştı.