Magazin Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı paylaşımı: Hayatımızda olduğun için çok şanslıyız

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı paylaşımı: Hayatımızda olduğun için çok şanslıyız

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Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı paylaşımı: Hayatımızda olduğun için çok şanslıyız

Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı bir paylaşımla kutladı.

29 Mayıs 2020, Cuma 22:19 Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’nın doğum gününü Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştığı bir fotoğraf ve İngilizce yazdığı mesajla kutladı ”Biricik bebeğimin sevgi dolu ve başarılı babası. Doğum günün kutlu olsun. Başarı dolu bir yıl diliyorum. Hayatımızda olduğun için çok şanslıyız

Fransa’da 2017 yılında görkemli bir törenle dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 2018 yılında Silivri’de tek celsede boşanmışlardı.

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