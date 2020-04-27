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Magazin Şeyma Subaşı'dan "Oruç" paylaşımı: Guido sadece su içiyor

Şeyma Subaşı'dan "Oruç" paylaşımı: Guido sadece su içiyor

Magazin

Şeyma Subaşı'dan 'Oruç' paylaşımı: Guido sadece su içiyor

Acun Ilıcalı'ın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia'nın da oruç tutmaya çalıştığını açıkladı.

27 Nisan 2020, Pazartesi 23:53 Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı, corona virüs tedbirleri kapsamında İtalyan sevgilisi Guido Senia ile evde karantinada. Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia’nın oruç tutmaya çalıştığını söyleyerek “Erkek arkadaşım bana destek olmak için üç gündür benimle birlikte o da oruç tutuyor. Daha doğrusu oruç tutmaya çalışıyor diyelim. Su içiyor sadece." dedi.

"Yeni bağımlılığım"

Sevgilisi Guido Senia ile birlikte geçirdiği ev karantinası günlerinden paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, resim yapmaya başladı.

Instagram hesabı üzerinden resim yapmaya başladığını duyuran Şeyma, şunları yazdı:

Bu benim ilk resim deneyimimdi. Bu gerçekten terapi gibi oldu. Her fırça darbesinin benim için bir anlamı var. Yeni bağımlılığımda bana iyi şanslar dileyin çünkü ikincisine çoktan başladım.

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