Magazin Şeyma Subaşı'ndan ayrılık açıklaması!

Şeyma Subaşı'ndan ayrılık açıklaması!

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Şeyma Subaşı'ndan ayrılık açıklaması!

Şeyma Subaşı ile Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ilişkilerini noktaladı. Aşkın bitmesi sonrası ortaya pek çok iddia atıldı. İddialar karşısında suskunluğunu bozan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı.

28 Haziran 2021, Pazartesi 15:08 Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almış ve sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti. Kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, sonunda bebek beklediğini itiraf etmiş ve evliliklerini de ertelediklerini duyurmuştu.

BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ ARDINDAN AYRILDILAR!

Ancak Subaşı bu açıklamasından günler sonra düşük yaparak bebeğini kaybettiğini söylemişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra ise sevgilisiyle fotoğrafları silmiş ve ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

"YAŞADIKLARIMI ANLATACAK KELİME YOK"

Günlerdir konu hakkında sessizliğini koruyan Şeyma Subaşı'dan ayrılık açıklaması geldi. Acun Ilıcalı ile olan ilişkisinden dünyaya gelen kızı Melisa ile olan fotoğrafını paylaşan ünlü fenomen paylaşımına, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok… Ama her şeyimsin, güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir nedeni var. İyiyim biz iyiyiz iyi! Tüm destek için teşekkürler." notunu düştü.

Öte yandan diğer iddialara göre; Şeyma Subaşı, sevgilisinin ona aldığı hediyelerin sahte olduğunu anlayınca ilişkisini bitirdi.


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