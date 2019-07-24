Bir süredir İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte İbiza'da olan Şeyma Subaşı, buradan Mikonos'a geçti.

Subaşı aşağıdaki fotoğrafı Intagram'dan paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu ve bu kareye kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

İMZA GÜNÜ BUGÜN!

Şeyma Subaşı, bugün İstanbul'da bir AVM'de 'Sadece Şeyma' adlı kitabı için düzenlenecek olan imza gününe katılacak, okurlarıyla buluşacak.

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