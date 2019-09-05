Şeyma Subaşı'nın kitabına soruşturma Şeyma Subaşı'nın hikayesini anlatan 'Sadece Şeyma' kitabını okuyan bir okur savcılığa şikayette bulundu. Suç duyurusunda, "Kitapta cilt ve güzellik için tuz ruhu öneriliyor" denildi. Savcılıkta bir saat ifade veren Şeyma Subaşı, "Yayınevi asitleri karıştırmış" diye konuştu