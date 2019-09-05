Şeyma Subaşı'nın kitabına soruşturma
Şeyma Subaşı'nın hikayesini anlatan 'Sadece Şeyma' kitabını okuyan bir okur savcılığa şikayette bulundu. Suç duyurusunda, "Kitapta cilt ve güzellik için tuz ruhu öneriliyor" denildi. Savcılıkta bir saat ifade veren Şeyma Subaşı, "Yayınevi asitleri karıştırmış" diye konuştu
Şeyma Subaşı'nı anlatan 'Sadece Şeyma' kitabında hidroklorik asit ile hyaluronik asit kelimelerinin yanlış kullanımı, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Şimdi de bir okur, Şeyma Subaşı'nı savcılığa şikayet edip "Kitapta cilt için tuz ruhu tavsiye ediliyor. İnsanlar yanlış yönlendiriliyor" dedi.
KASTIM YOK
Savcılık, ihbar nedeniyle Şeyma Subaşı'nı ifadeye çağırdı. Şeyma Subaşı, durumun yayınevinin bir hatası olduğunu söyledi:
"Kitapta basımevinin hatası nedeniyle hidroklorik asit (tuz ruhu) yazılmış ve durum gözden kaçmıştır. Suç işleme kastım yoktur."
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre soruşturma sürüyor.