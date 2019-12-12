Şeyma Subaşı'nı aldattığı iddia edilen İtalyan DJ Guido Senia, geçen günlerde sevgilisini de alarak kız kardeşini ziyarete gitmişti. Aşk tatiline çıkan Guido, aldatma iddialarını da böylelikle son noktayı koymuş oldu.

Kız kardeşi Chicca Senia'nın İtalya'daki çiftliğine giden DJ, atlarla çekilmiş pozunu Instagram hesabından paylaştı. Ancak Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığından beri binlerce Türk takipçisi olan Guido'nun paylaşımına gelen yorum olay oldu.

'Tövbeler olsun'

Guido Senia, son paylaşımının altına "Cinsel organın kaç cm" diyen Türk takipçisine kahkaha atan emojiyle cevap verdi. Soruyu gören diğer Türk takipçiler durumu yadırgayarak "Tövbeler olsun başımıza gelen" yorumuyla şaşkınlıklarını dile getirdiler.

***Şeyma Subaşı ile bir buçuk yılı aşkın süredir aşk yaşayan İtalyan DJ'in Instagram'daki paylaşımlarına en çok yorum Türk takipçilerinden geliyor.





Bu haberi de okudular Takipçisinden Şeyma'ya ilginç öneri: Kuyruğu dik tutmaya çalışma be kızım