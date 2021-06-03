Magazin Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi diz çöküp evlenme teklif etti

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi diz çöküp evlenme teklif etti

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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi diz çöküp evlenme teklif etti

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı evlilik teklifi aldığı görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

03 Haziran 2021, Perşembe 00:58 Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı yeniden dünyaevine giriyor. Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini Instagram hesabından paylaştı.

Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'ya diz çökerek evlenme teklif ettiği ve Subaşı'nın teklifi kabul ettiği anlar görüntülere yansıdı.


https://www.instagram.com/tv/CPoRtj_q1GW/?utm_source=ig_web_copy_link


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