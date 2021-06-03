Şeyma Subaşı yeniden dünyaevine giriyor. Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini Instagram hesabından paylaştı.

Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'ya diz çökerek evlenme teklif ettiği ve Subaşı'nın teklifi kabul ettiği anlar görüntülere yansıdı.







