Türkiye Şeyma Yıldız'ı öldüren babasının cezası belli oldu

Şeyma Yıldız'ı öldüren babasının cezası belli oldu

Türkiye

Şeyma Yıldız'ı öldüren babasının cezası belli oldu

Ankara'da internette gördüğü uygunsuz görüntülerin kızı Şeyma Yıldız'a ait olduğunu düşünerek kızını öldüren baba Harun Yıldız'ın cezası belli oldu.

22 Ekim 2020, Perşembe 16:48 Son Güncelleme:
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde kızı Şeyma Yıldız'ı (17) internette uygunsuz videodaki kadına benzeterek öldüren Harun Yıldız (51) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Harun Yıldız, 6 Şubat günü, dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı Şeyma Yıldız'ı, Çubuk Kargın Mahallesi'nde tabancayla vurarak, öldürdü. Polisi arayarak teslim olan baba, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Baba Yıldız hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama aşamasında alınan bilirkişi raporunda, sanık Harun Yıldız'ın kızı olduğunu iddia ettiği görüntülerdeki kişinin Şeyma Yıldız olmadığı belirtildi.

Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Harun Yıldız'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.


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