Şeytanın aklına gelmez! 5 milyon dolarlık cinayet

ABD’de 20 yıl yaşayan Prabhakar Bhimaji Waghchaure (54), ülkesi Hindistan’a döndükten dokuz ay sonra öldü. ABD’deki bir şirkete 5 milyon dolara hayat sigortası yaptırmıştı. Şirket bu parayı isteyen yakınlarına ödemeden önce ölümü araştırdı. Waghchaure’un kendisine çok benzeyen bir evsizi kobraya ısırtıp ölmesine yol açtığı, adamın cesedini de kendi cenazesiymiş gibi gösterdiği ortaya çıktı. Waghchaure ve işbirlikçisi dört kişi tutuklandı.