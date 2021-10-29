Şeytanın aklına gelmez! 5 milyon dolarlık cinayet
ABD'de yaşayan 54 yaşındaki adam, memleketi Hindistan'a döndükten sonra hayatını kaybetti. Daha önce kendine 5 milyon dolarlık hayat sigortası yaptıran adamın ölümü araştırılınca şoke eden gerçek ortaya çıktı. Ölen aslında o değildi!
29 Ekim 2021, Cuma 07:32 Son Güncelleme:
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ABD’de 20 yıl yaşayan Prabhakar Bhimaji Waghchaure (54), ülkesi Hindistan’a döndükten dokuz ay sonra öldü. ABD’deki bir şirkete 5 milyon dolara hayat sigortası yaptırmıştı. Şirket bu parayı isteyen yakınlarına ödemeden önce ölümü araştırdı. Waghchaure’un kendisine çok benzeyen bir evsizi kobraya ısırtıp ölmesine yol açtığı, adamın cesedini de kendi cenazesiymiş gibi gösterdiği ortaya çıktı. Waghchaure ve işbirlikçisi dört kişi tutuklandı.
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