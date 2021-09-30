Türkiye Şeytanın aklına gelmez! Eski sevgiliye şekerli tuzak!

Şeytanın aklına gelmez! Eski sevgiliye şekerli tuzak!

Türkiye

Şeytanın aklına gelmez! Eski sevgiliye şekerli tuzak!

İstanbul Bahçelievler’de, eski sevgilisi Mazlum T.'nin kendisine kurduğu şekerli tuzağı fark eden kadın savcılığa koştu. Eski sevgilinin kurduğu tuzak saniye saniye kameraya yansıdı.

30 Eylül 2021, Perşembe 12:30 Son Güncelleme:
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İstanbul Bahçelievler’de, Mazlum T. eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker dökerek kaza yapmasına neden oluyordu. Genç kadın, şikayetçi olurken otomobilin kaputunu açarak şeker döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 2 hafta önce sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de yaşandı. Özel bir hastanede çalışan hemşire kadın, otomobili ile işe gitmek için yola çıktı. Seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın, güçlükle durabildi. Aracını tamire gönderen hemşireye tamirhane çalışanları, fren hidroliği bölümünde şeker bulduklarını söyledi. Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

ŞEKER TUZAĞI KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

Hemşire, kayıtları incelediğinde 4 yıldır beraber olduğu ve geçtiğimiz günlerde şiddet nedeni ile ayrıldığı Mazlum T.'nın otomobilin yanına geldiğini gördü.

Aracın anahtarı kendisinde de bulunan Mazlum T., kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktü. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç kadın, savcılığa giderek Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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