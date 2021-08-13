İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Bayramyeri çarşısında bulunan bir kuyumcunun Kahramanmaraş’tan bakır karıştırılmış altın getirip, piyasaya sürdüğünü tespit etti. 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlatan KOM ekipleri, kuyumcu Erdal Kara’nın eşi Nihal Kara’nın kıyafetinin içine giydiği yeleğin ceplerine kaçak yollarla ve çeşitli madenlerle karıştırılarak basılan altınları koyup, Denizli’ye getirdiği belirlendi. Geçen çarşamba günü kuyumcuya operasyon yapan ekipler; 4 bin 290 çeyrek altın, 438 yarım altın, 1259 tam altın, 97 tam altın, 79 Cumhuriyet altını ele geçirdi.

Hileli ve kaçak altınların basıldığı Kahramanmaraş’taki atölyeye de aynı anda operasyon yapan polis ekipleri, 8 bin 587 adet sahte madeni 2 Euro, 1 kilo astar olarak tabir edilen altın plaka, 8 bin 451 sahte 2 Euro yapımında kullanılan metal demir, 6 adet altın ve madeni para basmada kullanılan metal eritme, kesme, presleme makinesi, 48 adet çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını, Ata ve Reşat altını mühür kalıbı, 3 adet madeni 2 Euro kalıbı ve 75 adet damgasız pul altın ele geçirdi.

Denizli’de kuyumculuk yapan Erdal Kara ile eşi Nihal Kara, Kahramanmaraş’ta ise altınları ve paraları bastığı iddia edilen Hamza Bağarsakçı ile Ökkeş Celil Başar gözaltına alındı. Kahramanmaraş’taki atölyede şüphelilerin içine bakır karıştırıp, gramajlarını ve ayarlarını düşürüp, elde ettikleri altınları piyasaya sürdükleri belirlendi.

Basılan sahte madeni 2 Euroların da genellikle sahil bölgelerinde piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Polisin yaptığı operasyonda ele geçirilen kalıplar, altınlar ve paraların piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi. Kahramanmaraş’ta gözaltına alınan Hamza Bağarsakçı ile Ökkeş Celil Başar Denizli’ye getirildi.

Adliyeye ’paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve parada sahtecilik’ suçlarından sevk edilen 1’i kadın 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA