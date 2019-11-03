Şeytanla seviştiği iddia edilen cadı 'canlandırıldı'

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İskoçya’da tarihi kayıtlara göre 18’inci yüzyılda yaşamış Lilias Adie, büyücülük yapmakla suçlanmış ve hapse atılmıştı. Adie, 1704’te hapiste ölmüştü. ‘Şeytanla seviştiğini’ itiraf ettiği öne sürülen Adie’nin cesedi yakılmıştı.

Mezardan çıkmasından korkan halk kalıntılarını Fife sahilinde büyük bir taşın altına gömmüştü.

Kafatası gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu

Adie’nin kalıntılarını bir grup avcı 1854’te topraktan çıkarmıştı. Kalıntıları müzede korunmaya alınmıştı. 1904’te fotoğraflanan kafatası ve diğer parçaları gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu.

Bilim insanları, o fotoğraflardan yola çıkarak Adie’nin yüzünü üç boyutlu sanal heykel ve adli tıp yöntemleri ile canlandırdı.

Uzmanlar, Adie’nin bir cadıdan çok ‘cana yakın bir kadın’ izlenimi uyandırdığını söyledi.



