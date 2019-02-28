Seyyal Taner kimdir? Seyyal Taner kaç yaşında ve nerelidir?

Kanal D’de yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfanın konuğu Türk pop müziğine bir dönem damgasını vuran Seyyal Taner’di. “Alladı Pulladı” şarkısıyla bilinen Seyyal Taner internette sıklıkla aratılıyor. Peki Seyyal Taner kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar…

SEYYAL TANER KİMDİR?

Seyyal Taner 28 Eylül 1952 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Ailesi ile İstanbul'a yerleşmelerinin ardından Seyyal Taner ilköğretimden eğitimini tamamlamış, Amerikan Kız Koleji'nden mezun olmuştur. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda dışarıdan bale eğitimi almış, müziğe meraklı olmasından dolayı, 1965 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu'ndan ders almaya başlamıştır. Aynı yıl bir güzellik yarışmasında üçüncüsü olmuştur.

İstanbul'da bir konseri esnasında Los Bravos topluluğu ile tanışır ve müziğe olan merakını gören topluluk üyeleri İspanya'ya döndükten sonra bir müzikal filmde rol teklifinde bulunurlar. 1968 yılında İspanya'ya gidip bu filmde rol alır. Film çalışması esnasında Villa Rides filminden teklif alır ve bu filmde ufak bir rol oynadıktan sonra Türkiye'ye dönüp sinema çalışmalarına devam eder ve birçok filmde "vamp kadın" rolleri ile dikkatleri üzerine toplar. Daha sonra sinema çalışmalarını bırakarak Almanya'ya gider ve Los Bravos topluluğunun gitaristi Peter Harold ile bir evlilik yapar. Kısa süren bu evlilikten sonra Türkiye'ye geri dönüp tekrar filmlerde rol alır. Ancak bir süre sonra, sinemayı bırakıp müziğe yönelir.

1987 EUROVISION DENEYİMİ

Seyyal Taner daha sonraları Selda Bağcan, Ferhan Üçoklar ve Arda Uskan'ın desteğiyle şarkıcılığa başlar. Seyyal Taner, 1987 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'ne "Şarkım Sevgi Üstüne" adlı parçayla, Lokomotif müzik grubu ile katılır, yarışmada sonuncu olur.

3 ALTIN PLAK ÖDÜLÜ

Üçüncü 45'lik çalışması olan "Son Verdim Kalbimin İşine" ile büyük bir patlama yapar. Yaptığı danslar ve showlarla bir anda Türkiye gündemine oturur. Bu büyük çıkışın arkasından Kalbimi Affettim, "Seni Çok Özledim", "Gülme Komşuna" gibi büyük hitler yapar. "Son Verdim Kalbimin İşine", "Kalbimi Affettim" ve "Gülme Komşuna" plakları ile ardı ardına 3 tane Altın Plak Ödülü alır.

Türk pop müziği ve Türk Rock müziğine bir dönem damgasını vuran Seyyal Taner, sahnede sadece şarkı söylememiş, yaptığı danslar ve kostümleriyle de adından söz ettirmiştir. Katıldığı güzellik yarışmasında üçüncülük derecesi de bulunan Seyyal Taner, 1970’li yıllardan 1990’lı yıllara kadar yaptığı albüm ve plakları müzik dünyasında önemli çıkış yapmıştır. 45’likleri, Eurovision deneyimi, oyunculuk yaptığı filmlerle her dönem gündeme kalmayı başarmıştır.

PLAK SEVENLERLE BULUŞACAK

Son olarak Seyyal Taner, “Plak ve Ben”in katkılarıyla bu sene ilk kez düzenlenecek “Büyükçekmece Plak Günleri” etkinliğinde konser verecek. 1-2-3 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin ilk gününde sahneye çıkacak olan şarkıcı, sevilen şarkılarını seslendirecek.