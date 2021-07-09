Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam ne anlama geliyor?

Arapça kökenli olan seyyanen kelimesi, Türkçede genellikle seyyanen zam şeklinde kullanılıyor. Özellikle toplu sözleşmelerde sık sık dile getirilen seyyanen zam konusu da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte seyyanen zammın anlamı…

SEYYANEN NEDİR?

Seyyanen kelimesinin kökeni Arapçadır ve eşit miktarda anlamına gelmektedir. Son zamanlarda sıklıkla kullanılan seyyanen zam da eşit zam anlamını taşımaktadır.

SEYYANEN ZAM NE DEMEKTİR?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit miktarda zam yapılması demektir. Yani çalışana yapılan zam, maaşına oranla değil herkese aynı miktarda zam yapılır. Örneğin, maaşı 5 bin TL olan bir çalışan ile maaşı 3 bin TL olan bir çalışana yüzde 10 zam yapıldığında çalışanların aldığı zam miktarı aynı olmayacaktır. Bu oran ile 5 bin TL’lik maaşa 500 TL, 3 bin TL’lik maaşa ise 300 TL oranında zam yapılacak demektir.

Ancak seyyanen zam yapıldığında belirlenen zam miktarı herkese eşit şekilde verilmiş olur.