Seyyanen zam terimi çalışma dünyasında kullanılsa da en çok milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret ile memur ve emekli maaş zammı sırasında ifade ediliyor. Peki, seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam yapıldığında ne olur? İşte yanıtı…

SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

Seyyanen zam terimi asıl olarak Arapça kökenli bir terimdi ve “eşit miktarda” anlamını taşımaktadır.

SEYYANEN ZAM YAPILDIĞINDA NE OLUR?

Seyyanen zam her çalışana aynı miktarda zam yapılacağı anlamını taşımaktadır. Seyyanen zam olduğunda oran değil net miktar konuşulur.

Yüzde oranı ile yapılan zamlarda 10 bin TL ile çalışan bir işçiye yüzde 20 oranında bir zam yapıldığında işçinin maaşına yansıyacak zam tutarı 2 bin TL olacak böylelikle çalışanın maaşı 12 bin TL’ye yükselecektir.

Aynı oranda bir zam yani yüzde 20 zam 5 bin TL ile çalışan işçinin maaşına ise bin TL yansır ve zamlı maaşı 6 bin TL olur.

Yani aynı oranda yapılan zam farklı ücretlerle çalışan işçinin maaşına farklı şekilde yansır. Yüzde 20’lik zam bir işçide 2 bin başka bir işçide ise bin TL olarak maaşa yansır.

Seyyanen zamda ise herkese verilecek zam miktarı aynıdır. Bin TL’lik bir zam herkesin maaşına bin TL olarak yansır.