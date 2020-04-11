Seyyar satıcıda hijyene dikkat!

Bu kapsamda birçok yerde meyve ve sebze poşetlenerek satılıyor. Ancak bu süreçte arabalarla sokakları gezen satıcılar Anadolu’da halen yaygın olsa da büyükşehirlerde yeniden ortaya çıktı. Seyyar satıcılar genellikle sebze-meyve satıyor. Müşterileri de sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri kesim. Evden çıkmaya gerek kalmadan sepet sarkıtarak alışveriş yapıyorlar. Ancak seyyar satıcılardan alışveriş yaparken ekstra dikkat gerekiyor. Ürünler tek tek poşetlenmiş mi, diğer müşteriler ürünlere temas ediyor mu, satıcı hijyen kurallarına uyuyor mu, kontrol etmeden alışverişten uzak durun.

Zabıtalar denetimde

Belediyeler, seyyar satıcıdan alışveriş yapmanın koronavirüs sürecinde vatandaşın sağlığını tehdit ettiği konusunda uyarıyor. Zabıtalar da seyyar satıcılara karşı sürekli denetim yapıyor ve ceza kesiyor. Yakalanan seyyar satıcıya Kabahatler Kanunu’nun 38/1 maddesi uyarınca 187 lira para cezası uygulanıyor.

Maske ve dezenfektan bile var

Seyyar satıcılar sadece meyvesebze değil koronavirüse karşı korunmak için gerekli olan malzemeleri de satmaya başladı. Dezenfektan, kolonya gibi ürünlerin yanı sıra parayla satılması yasak olan maskeleri de tezgahlarında görmek mümkün. Kentlerin işlek caddelerinde tezgah açan seyyar satıcılar, maskeleri 3-10 lira arası fiyatla satışa sunuyor. Uzmanlar, bu tip ürünlerde merdivenaltı üretime karşı uyarıyor.

Girişleri yasak

Bazı illerde belediye ya da muhtarlar kendi önlemlerini alarak seyyar satıcıları yasaklamaya başladı. Örneğin, Edirne Belediyesi, başka şehirlerden gelen seyyar satıcıların kente girişini yasakladı. Yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılıyor ve mallarına el konuluyor. Elazığ’da da muhtar, mahallenin alternatif yollarını kapattı, hurdacı ve seyyar satıcıların girmesini yasakladı. Kırıkkale’de de bir muhtar köyün girişine afiş asarak seyyar satıcı girişini kapattı.