Türkiye Seyyar tezgahtan kebap imparatorluğuna: Bedri Usta’nın hikayesi

Seyyar tezgahtan kebap imparatorluğuna: Bedri Usta’nın hikayesi

Türkiye

Seyyar tezgahtan kebap imparatorluğuna: Bedri Usta’nın hikayesi

Bedri Usta ya da Bedrettin Aydoğdu, “Ben doğuştan kebapçıyım” diyen bir insan. 10 yaşında soğan sarımsak soyarak bu işe giren Aydoğdu’nun 9 kardeşi de kebapçı. 12 yaşında Adana’dan İstanbul’a kaçan Aydoğdu, günlük aldığı yevmiye otele yetmediği için 2 sene köprü altında sokak çocuklarıyla da yaşamış. Biz de bu videoda dünyada Adana kebabın ilk tescilini alan ve Bedri Usta markasıyla tanınan Bedrettin Aydoğdu’nun hikayesini işledik.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 10:00 Son Güncelleme:
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