Anne adaylarının en büyük kaygıları arasında sezaryen doğum sırasında uygulanan anestezinin bebeğe zarar verip vermeyeceği yönündedir. Sezaryen doğumda anestezi bebeğe zarar verir mi? Anestezi ve Reanimasyon Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Çiftçi, merak edilenleri cevapladı.

Sezaryen doğumda hangi anestezi türü bebek sağlığı için daha iyidir?

Burada önemli olan faktör bebeğin anesteziye maruz kalmamasıdır. Bebeğin anesteziye maruz kalmaması için annenin anestezi almaması gerekir. Bebeğin anesteziye maruz kalması doğum sonrası bebeğin reflekslerinde yavaşlama, geç ağlama ve solunum zorluğu gibi nedenlere sebep olabilir. Tabi ki bu problemler her doğumda olmaz fakat genel anestezi ile yapılan sezaryenler de risk biraz daha fazla olmaktadır. O yüzden ideal seçim halk arasında belden aşağı uyuşturma olarak bilinen, spinal/epidural anestezi teknikleridir. Bu yöntemde, anne ameliyat sırasında uyanıktır bu sayede bebeği dünyaya gelir gelmez ağlamasını duyabilir ve hemen görebilir. Bu durum anne-bebek ilişkisinin kurulmasında çok önemli bir nokta olup anne sütünü artıran çok önemli bir faktör olduğunu bildiren makaleler bulunmaktadır. Ameliyat sonrasında annenin daha az ağrısı olur, yemek yemeye daha erken başlayabilir. Bebek de anesteziye maruz kalmadığı için refleksleri daha kuvvetli olur. Annelerimiz rahat olsunlar, genel anestezi de günümüzde güvenle ve rahatlıkla uygulanmaktadır.