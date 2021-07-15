Sezaryen doğumdan sonra hamile kalma süresi ne olmalı?

Bazı anneler sezaryen doğumdan sonra ne zaman hamile kalabileceklerini merak ediyor. Bu konuda uzmanlar belirli bir sürenin geçmesini istiyor. Peki, sezaryen doğumdan ne kadar sonra hamile kalınmalı? Sezaryen sonrası hamilelik ile ilgili detaylar haberimizde.

SEZARYEN DOĞUMDAN SONRA HAMİLE KALMA SÜRESİ NE OLMALI?

Sezaryen doğumdan sonra hemen hamile kalmak mümkün. Bunun için net bir zaman dilimi söylemek mümkün değil. Fakat uzmanlar, sezaryen doğum sonrası tekrar hamile kalmak için çiftlerin acele etmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Rahmin toparlaması, iç dikişlerin iyileşmesi ve vücudun tekrar hamileliğe hazır hale gelmesi için en az 2 yıl beklemekte fayda olduğunu belirtiyorlar.

Doğum sonrası korunma yöntemleri için çiftlerin doktora danışması gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor. Sütün koruduğunu düşünen çiftler kısa süre içinde tekrar hamilelik yaşayabiliyor.



