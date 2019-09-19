Sezaryen yoluyla doğan bebekleri bekleyen tehlike

Sezaryen yoluyla doğan bebekler, normal yolla doğan bebeklerden daha farklı bir bakteriye sahip oluyorlar. Bu durumun neden bazı çocukların daha zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu açıklayabileceği söyleniyor.

Araştırmalara göre vajinal yolla doğan bebekler doğum sırasında annelerinden ve doğum kanalından mikrobiyom adı verilen faydalı ve uygun dozda bakterilere sahip oluyorlar. Bunun yanında sezaryenle doğan bebekler bu bakterileri değil tehlikeli hastane bakterilerini alıyorlar.

Yenidoğan bakterileriyle ilgili bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı alışmayı yürüten bilim insanlarına göre doğum anı bireylerin bağışıklık sistemlerini ömür boyu etkileyecek bir dönüm noktası.

Doğum anında alınmayan faydalı bakterilerin yetişkinlik döneminde ortaya çıkan astım, alerji ve şeker hastalığı gibi oto-immün hastalıkların oluşmasında pay sahibi olduğu düşünülüyor.

Wellcome Sanger Institute, University College London'daki araştırmacılar vajinal yolla doğan bebeklerde sezaryenle doğan bebeklere göre daha fazla faydalı bakteri olduğunu, sezaryenle doğan bebeklerinse bedenlerinde zararlı hastane bakterilerinin olduğu bilgisine ulaşmışlar.

Ancak araştırmacılara göre bebekler arasındaki bu fark yaşamdaki ilk bir yılları içinde kapanıyor. Bu bakterilerin yetişkinlik dönemindeki bağışıklık sistemini ne kadar büyük ölçüde etkilediği sorusunun ise hala kesin bir cevabı yok.



