Sezaryenden sonra cinsel ilişkide ağrı hissedilmesi normal mi?

Sezaryen doğum yapmış kadınların özellikle doğum sonrası erken dönemde cinsel sorunlar yaşaması günümüzde hâlâ yaygın . Araştırmalar, hem vajinal hem de sezaryen doğum yapan kadınların doğum yaptıktan sonraki ilk üç ayda cinsel zorluklar yaşadıklarını göstermiştir.

Ne zaman seks yapabilirim?

Sezaryen doğumdan sonra cinsel aktiviteye geri dönme söz konusu olduğunda tek seferlik bir şey yoktur, ancak birçok kadın ilişkiye devam etmeden önce dört ila altı hafta bekleyecektir.

Sezaryen ile biraz daha az kanama yaşasanız da rahim ağzınızın tamamen kapanması yaklaşık altı hafta sürecektir. Bazı kadınlar cinsel ilişkiye diğerlerinden daha erken başlamaya hazır hissedebilir, ancak kadın doğum uzmanınız tarafından onay verildiğinde ve kendinizi rahat hissettiğinizde tekrar seks yapmalısınız.

Sezaryen doğumdan sonra iyileşme

Sezaryenle doğumunuzu takiben, iyileşmek için iki ila dört gün hastanede kalacaksınız. Ağrı kesici ilaçlar ve idrar sondası gibi tıbbi ekipmanlardan yavaşça ayrılacaksınız .

Bebeğinizi vajinal yolla doğurmamış olsanız bile, rahminiz normal boyutuna geri döndüğü için yine de vajinal kanamanız olacaktır.

Bir kadının rahminin normal boyutuna dönmesi ve rahim ağzının kapanması yaklaşık altı hafta sürer. Bir kadının vücudunun iyileşmesi için fiziksel zaman çizelgesi, nasıl doğum yaparsa yapsın hemen hemen aynıdır.

Cinsel ilişkilerin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için serviksin kapanması gerekir. Sezaryen doğumdan birkaç hafta sonra seksten veya tampon gibi bir şeyi vajinaya koymaktan kaçınmanız gerekir.

Bazı kadınlar cinsel aktiviteye daha erken başlamaya hazır olsa da, çoğu sezaryen hastası, altı haftalık doğum sonrası muayenesinde doktorları tarafından temizlendikten sonra seks yapabilir.

Doğumdan fiziksel iyileşme hem vajinal hem de sezaryen doğumlarda benzerdir. Ancak ameliyat geçiren anneler için karın bölgesindeki iyileşme süreci çok farklı olacak.

Gerçek kesi yerinin kendisi doğum sonrası altı hafta içinde iyileşmelidir. Ancak kadınların kesi alanında biraz rahatsızlık hissetmesi yaygındır. Bazı kadınlar ameliyattan sonra aylarca uyuşma veya karıncalanma yaşarlar.

Ağrı artmadığı ve ateş gibi başka semptomlar eşlik etmediği sürece bu genellikle normaldir .

Kesi yerinizin etrafındaki alan rahatsız edici olabilir, bu nedenle karnınıza herhangi bir baskı uygulamayan cinsel pozisyonları denemek faydalı olacaktır. İlk kez seks yaptığınızda, nasıl hissettireceğinden korkabilirsiniz. Seks sadece fiziksel olmadığı için aynı zamanda zihinseldir, tekrar seks yapma konusunda sahip olduğunuz herhangi bir tereddüt veya korku çok gerçektir ve cinsel deneyiminizi etkileyebilir.

Partnerinizle konuştuğunuzdan, acele etmediğinizden, rahatlamanıza yardımcı olması için masaj gibi cinsel olmayan bir ön sevişme yaptığınızdan ve başlamak iyi gelecektir. Bazı kadınlar sezaryen doğumdan sonra cinsel işlev bozukluğu yaşarlar , bu nedenle seksin anormal derecede ağrılı olduğunu fark ederseniz, doktorunuzla konuşmayı unutmayın.





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