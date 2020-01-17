Sezen Aksu: Bizim evde Sezen Aksu dinlemek yasak

Sezen Aksu, YouTube kanalında ve dijital müzik platformlarından yayınlanacak ‘Demo 2’ albümüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Minik Serçe, başka yorumcular tarafından seslendirilmiş eserlerinin ilk anda kaydedildiği hallerinden oluşan projesi için, “Başkalarına göstermek istemediğimiz kayıtların, daha sonra dinlendiğinde farklı bir lezzeti olduğunu hep duyardım. Bu parçaları zaman içinde paylaşma isteği buradan doğdu. Pek de iyi oldu” dedi.

"Evde uyulması zorunlu bir kuraldır"

Aksu, Işın Karaca’nın seslendirdiği ‘Yetinmeyi Bilir Misin?’ şarkısının demo haliyle bugün sevenlerinin karşısına çıkacak. “Bizim evde Sezen Aksu dinlemek yasaktır” diyen sanatçı, “Tahmin edeceğiniz üzere, doğduğum günden beri o kadınla beraber olup, sesine maruz kaldığımdan, evde uyulması zorunlu bir kuraldır bu... Beni en çok şaşırtan şey kendime ‘Yetinmeyi bilir misin?’ sorusunun yöneltilmesi oldu. ‘Acaba bilemedim mi?’ diye didikledim kendimi” açıklamasını yaptı.