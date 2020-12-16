Sezen Aksu, Instagram hesabından yayınladığı Onno Tunç ile fotoğrafına, 'İsyancı' şarkısının sözlerini yazdı.

"Sen bir isyancıydın kırdın geçtin, gözlerin bakardı deli deli."









Onno Tunç, 1996 yılında Bursa'dan İstanbul'a dönerken geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetmişti.

1984 yılı 'Sen Ağlama' albümünden 1991 yılı 'Gülümse' albümüne kadar Sezen Aksu ile Aysel Gürel'in yazdığı birçok şarkının beste ve düzenlemesi Onno Tunç imzası taşıdı.







