Magazin Sezen Aksu büyük aşkı Onno Tunç'u andı

Sezen Aksu büyük aşkı Onno Tunç'u andı

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Sezen Aksu büyük aşkı Onno Tunç'u andı

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, büyük aşkı Onno Tunç'u, 24'üncü ölüm yıldönümünde sosyal medyada paylaştığı kareyle andı.

16 Aralık 2020, Çarşamba 12:13 Son Güncelleme:
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Sezen Aksu, Instagram hesabından yayınladığı Onno Tunç ile fotoğrafına, 'İsyancı' şarkısının sözlerini yazdı.

 "Sen bir isyancıydın kırdın geçtin, gözlerin bakardı deli deli."


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https://www.instagram.com/p/CIyZnLFnBv7/


Onno Tunç, 1996 yılında Bursa'dan İstanbul'a dönerken geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetmişti.

1984 yılı 'Sen Ağlama' albümünden 1991 yılı 'Gülümse' albümüne kadar Sezen Aksu ile Aysel Gürel'in yazdığı birçok şarkının beste ve düzenlemesi Onno Tunç imzası taşıdı.


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