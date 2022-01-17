Türkiye Sezen Aksu hakkında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusu

Sezen Aksu hakkında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusu

Türkiye

Sezen Aksu hakkında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusu

Sezen Aksu hakkında 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısındaki Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik sözleri nedeniyle suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

17 Ocak 2022, Pazartesi 16:28 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısındaki 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri yargıya taşındı. Ankara'da aralarında avukat Mikail Yılmaz'ın da bulunduğu bir grup vatandaş, Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çıkışta adliye önünde grup adına açıklama yapan avukat Mikail Yılmaz, Aksu'nun şarkısında kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandığını ileri sürdü. Bu ifadelerle Aksu'nun dini kişilikleri itibarsızlaştırmayı hedeflediğini belirten Yılmaz, "Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin YouTube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişi tarafından şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur" dedi.

Avukat Yılmaz, şarkıda geçen ifadelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade ederek, "Aksu hakkında 'Dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama' suçundan suç duyurusunda bulunduk. İnternet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınmasını talep ettik. Ayrıca suçtan elde edilen gelir olduğu için kazancın müsaderesini talep ettik" ifadelerini kullandı.

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