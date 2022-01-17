Türk pop müziğinin duayenleri arasında yer alan Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu’nun Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısının sözlerine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Şarkıda “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri tepkiye neden olurken, Sezen Aksu’nun kim olduğu da yoğun şekilde araştırılıyor…

SEZEN AKSU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Asıl ismi Fatma Sezen Yıldırım olan Sezen Aksu 13 Temmuz 1954 tarihinde Denizli, Sarayköy’de dünyaya geldi. Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu’nun annesi Selanik'ten mübadele ile Türkiye'ye gelmiş bir ailenin kızı olan Şehriban Yıldırım, babası ise Rize’nin Pazar ilçesinden olan Sami Yıldırım’dır.

Üç yaşındayken ailesinin İzmir'e taşınmasıyla eğitim hayatına İzmir’de başlayan Sezen Aksu, İzmir Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimi için Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine girdi fakat ikinci sınıfta okulu bıraktı.

1974 yılında plak yapmak için İstanbul'a taşındı ve bir yıl sonra "Haydi Şansım"ı Sezen Seley isimli ilk 45'liği çıkardı.

Çok ilgi görmeyen bu 45'liğin ardından, Sezen Aksu adıyla piyasaya çıkardığı ikinci 45'liği Yaşanmamış Yıllar/Kusura Bakma’yı piyasaya sürdü. Üçüncü 45'liği Olmaz Olsun/Vurdumduymaz'ı 1976 yılında çıkarırken aynı zamanda bu 45’lik kendisini uzun süre kırk beşlik plaklar listesinde bir numaraya oturttu.

1976 yılında ilk sahne çalışmasına başlayan Minik Serçe Sezen Aksu, 'Bebek Belediye Gazinosu'nda sahne almaya başladı. 1977’de ise Allah' a Ismarladık/Kaç Yıl Geçti Aradan, Kaybolan Yıllar/Neye Yarar 45'likleri ve ilk 33'lüğü olan 'Allah'a Ismarladık' albümlerini çıkardı.

1978’de Hurşid Yenigün'ün iki bestesi için söz yazan Aksu, Gölge Etme/Aşk kırk beşlik plağını çıkardı. Yine aynı sene içinde, piyasadaki en eski Sezen Aksu albümü olan Serçe, çift LP olarak piyasaya sürüldü.

1979’da Allah Aşkına/Sensiz İçime Sinmiyor ve İlk Gün Gibi/Yalancı 45’liklerini piyasaya süren Sezen Aksu, sinema sektörüne de adım attı.

1980’de Sevgilerimle albümünü çıkaran Minik Serçe, 1981 yılında 'Sezen Aksu Aile Gazinosu' isimli müzikal için çalışmalar yaptı.

Sezen Aksu Aile Gazinosu, 1982’de Şan Müzikholü'nde gösterime girdi. Şener Şen, Adile Naşit, Altan Erbulak ve Ayşen Gruda ve ile aynı sahneyi paylaşan Aksu, müzikalde yedi farklı karakteri canlandırdı. Ardından Firuze isimli albümü piyasaya süren sanatçı, aynı yıl, dönemin popüler dergisi Hey tarafından 'Yılın Kadın Şarkıcısı' seçildi.

Sezen Aksu, 1983 yılında Hey'in Geleneksel Oskar Konseri'ne de 'Yılın Kadın Şarkıcısı' olarak çıktı.

1983 yılında Eurovision'a katılma kararı alan sanatçı, söz ve müziği Ali Kocatepe'ye ait 'Heyamola' parçasını, Coşkun Demir ve Ali Kocatepe ile seslendirildi. Parça Türkiye finaline kalsa da Eurovision finallerinde Türkiye'yi temsil edemedi.

6 Eylül 1984 tarihinde Sen Ağlama albümünü piyasaya çıkaran Sezen Aksu’nun parçaları TRT'nin denetiminden geçemediği için önceleri televizyonda yayınlanmadı. Ancak 1985'in başından itibaren şarkıları TRT'de yayınlanmaya başlar başlamaz albüm büyük bir ilgi gördü ve büyük bir satış elde etti.

Sezen Aksu, Eurovision Türkiye finaline 1985 yılında Küçük Bir Aşk Masalı isimli parça ile katıldı. Sözlerinin Aksu'nun kaleme aldığı şarkıyı Özdemir Erdoğan ile birlikte seslendirdi ancak şarkı yine Türkiye’yi Eurovision’da temsil edemedi.

Aksu’nun 'Bin Yıl Önce, Bin Yıl Sonra' isimli müzikali, 1986 yılının ilk haftasından itibaren gösterime girdi ve Şan Müzikholü'nde kapalı gişe oynadı. Bu müzikal, dönemin dünyasını ve Türkiye'sini Ti'ye alıyordu. Sahnede büyük beğeni toplayan Aksu, sahneyi İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi isimlerle paylaştı.

1986 yılında 'Git' şarkısı ile büyük beğeni toplayan sanatçı, 'On Yedi Dergisi'nin Ocak 1986 sayısında okuyucu anketinde '1985'in en büyük kadın şarkıcısı' seçildi. 1988 yılında 'Sezen Aksu 88'i, 1989 yılında 'Sezen Aksu Söylüyor' isimli albümlerini çıkardı çok büyük bir beğeni topladı.

1989 yılında yine beyaz perdede görünen Sezen Aksu, Yavuz Özkan'ın yönettiği 'Büyük Yalnızlık’ filminde başrolü Ferhan Şensoy ile paylaştı. Film, 1990 Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Görüntü dalında ödül alırken, filmin müzikleri ise yapımcı Onno Tunç’u aitti.

Sezen Aksu, 2010 yılında Amerikan NPR radyosu tarafından belirlenen '50 Büyük Ses' listesinde yer aldı.

2011 yılında yeniden stüdyoya giren Aksu, Öptüm albümünü yayımladı. 2013’te Kayıp Şehir, 2014’te Yeniler ve Yeni Kalanlar teklilerini çıkardı ve 2015 yılında ise Eksik Olma şarkısı ile sürdürülebilir çay tarımına destek verdi.

Ocak 2016'da İstanbul Volkswagen Arena'da son kez sahneye çıkan Sezen Aksu, sahnelere veda ettiğini açıkladı. Ancak aynı yılın eylül ayında müziğe geri dönme kararı aldı.

Ocak 2017'de 23. albümü 'Biraz Pop Biraz Sezen'i DMC aracılığıyla piyasaya sürdü.

Sezen Aksu, çıkış yaptığı 1970'lerin ortalarından itibaren şarkılarıyla etkili bir figür hâline geldi ve Türk pop müziğine yön veren isimlerden biri oldu. Aksu ayrıca yorumculuğunun yanı sıra hem yazdığı hem de bestelediği şarkıları başkalarına vermesiyle söz yazarı ve besteci kimliğiyle de sık sık anıldı. Kendisinin geri vokalliğinde bulunan birçok sanatçıyı destekleyerek, albümlerinin yapımcılığını üstlendi. Böylelikle de 1990'lı yıllar boyunca ve 2000'li yılların başında birçok ismin tanınmasına yardımcı oldu.

SEZEN AKSU’NUN ÖZEL HAYATI

Genç yaşta Hasan Yüksektepe ile kısa süren bir evlilik yapan Sezen Aksu, müzik kariyerinde albüm yayınlamadan önce Ali Engin Aksu ile dünya evine girdi ve 'Aksu' soyadını bu evliliğinden aldı ancak bu evliliği de kısa sürdü.

Sinan Özer ile 10 Temmuz 1980 tarihinde evlenen Sezen Aksu’nun bu evliliğinden Mithat Can Özer isimli oğlu dünyaya geldi, Aksu 1983 yılında bu evliliğini sonlandırdı.

1993 yılında gazeteci Ahmet Utlu ile nikah masasına oturan sanatçının bu evliliği de kısa sürdü

Sezen Aksu, Uzay Heparı ile yaşadığı aşkıyla da sık sık gündeme gelmişti…

SEZEN AKSU’NUN ALBÜMLERİ

1977- Allahaısmarladık

1978- Serçe

1980- Sevgilerimle

1981- Ağlamak Güzeldir

1982- Firuze

1984- Sen Ağlama

1986- Git

1988- Sezen Aksu'88

1989- Sezen Aksu Söylüyor

1991- Gülümse

1993- Deli Kızın Türküsü

1995- Işık Doğudan Yükselir

1996- Düş Bahçeleri

1997- Düğün ve Cenaze

1998- Adı Bende Saklı

2000- Deliveren

2002- Şarkı Söylemek Lazım

2003- Yaz Bitmeden

2005- Bahane

2008- Deniz Yıldızı

2009- Yürüyorum Düş Bahçeleri'nde...

2011- Öptüm

2017- Biraz Pop Biraz Sezen

2018- Demo

SEZEN AKSU’NUN SON ŞARKISININ SÖZLERİ

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane