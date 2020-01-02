Sezen Aksu sahiplendiği sıpayı yalısına aldı
Sezen Aksu, geçen yıl sahiplendiği 'Boza' adlı sıpaya yalısının kapılarını açtı.
Sezen Aksu, geçen yıl sahiplendiği ‘Boza’ adlı sıpayı Kanlıca’daki yalısına aldı. Aksu'nun sahiplenerek ölmekten kurtardığı sıpayla beraber yalıda çekildiği fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.
Ünlü sanatçı, geçen yıl Kayseri'de ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan sıpaya kucak açmıştı. Sıpayı sahiplenerek tüm masraflarını üstlenen Aksu, bununla yetinmedi, yalısının kapılarını sıpaya açtı.
https://www.instagram.com/p/B3EZleDnwH1/