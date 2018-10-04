Sezen Aksu şarkıları gençlerin yüzünü güldürdü
İş, sanat ve spor dünyasının ünlüleri Maslak Uniq Hall’de, ‘Toplum Gönüllüleri Vakfı’ (TOG) yararına Sezen Aksu şarkıları söyledi
Yönetmen Çağan Irmak’ın organize ettiği geceyi Barış Falay ve Burcu Biricik sundu. Birce Akalay, Derya Alabora, Devrim Yakut, Elif-Kerem Gönlüm, Işıl Yücesoy, Işın Karaca, Mehmet Erdem, Neslihan Demir, Özgür Çevik, Sibel Tüzün, Tolga Tekin, Yetkin Dikinciler, şef Tuluğ Tırpan yönetiminde sahneye çıktı.
Finalde birlikte Sezen Aksu’nun ‘Sarışınım’, ‘Şımarık’ ve ‘Hadi Bakalım’ı söylediler. Elde edilen gelirle 900’ü aşkın gencin sosyal sorumluluk projelerine destek verilecek.