Sezen Aksu ve Şanışer düet yaptı

Sezen Aksu ile Şanışer, Kara Geceler parçasına düet yaptı. Dijital platformlarda çıktığı an itibarıyla liste başında olan ve sosyal medyada da ‘En Çok Konuşulanlar’ arasına giren şarkının, kemanlarını müzisyen Onno Tunç’un kızı Ayda Tunçboyacı çaldı. Kara Geceler aynı zamanda YouTube'un Trend Videolar listesinde de 6'ncı sıraya yükselmeyi başardı.



