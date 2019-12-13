Sezen Aksu ve Şanışer düet yaptı
Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, rapçi Şanışer ile düet yaptı. Kara Geceler isimli parçayı seslendiren ikili, YouTube'un trend videolar listesinde şimdiden 6'ncı sıraya yükseldi
Sezen Aksu ile Şanışer, Kara Geceler parçasına düet yaptı. Dijital platformlarda çıktığı an itibarıyla liste başında olan ve sosyal medyada da ‘En Çok Konuşulanlar’ arasına giren şarkının, kemanlarını müzisyen Onno Tunç’un kızı Ayda Tunçboyacı çaldı. Kara Geceler aynı zamanda YouTube'un Trend Videolar listesinde de 6'ncı sıraya yükselmeyi başardı.