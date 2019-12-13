Sezen Aksu ve Şanışer düet yaptı

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, rapçi Şanışer ile düet yaptı. Kara Geceler isimli parçayı seslendiren ikili, YouTube'un trend videolar listesinde şimdiden 6'ncı sıraya yükseldi

A A
Sezen Aksu ve Şanışer düet yaptı

Sezen Aksu ile Şanışer, Kara Geceler parçasına düet yaptı. Dijital platformlarda çıktığı an itibarıyla liste başında olan ve sosyal medyada da ‘En Çok Konuşulanlar’ arasına giren şarkının, kemanlarını müzisyen Onno Tunç’un kızı Ayda Tunçboyacı çaldı. Kara Geceler aynı zamanda YouTube'un Trend Videolar listesinde de 6'ncı sıraya yükselmeyi başardı.


Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Trakya dolmenleri mezar ve tören alanı olarak kullanılmış