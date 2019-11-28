Sezen Aksu'dan İvana Sert'e büyük jest
'İmalat Hatası' isimli şarkı çıkaran ve sahnede Ahmet Kaya ile Ezhel'in şarkılarını da seslendiren, bolca eleştiri alan İvana Sert'e minik serçeden jest.
Şarkıcılığa soyunan İvana Sert, Ahmet Kaya’nın ‘Kum Gibi’ şarkısını yorumlayınca büyük tartışma yaşanmıştı.
'Sezen'den şarkı aldım, esas şimdi görün'
İvana, “Ahmet Kaya, Ezhel, Kazancı Bedih’ten sonra Sezen Aksu’dan şarkı aldım. Esas şimdi görün” dedi.
Şarkıyı bedavaya almış
İddiaya göre; İvana şarkıyı Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’in doğum gününde bedavaya almış.
***İvana Sert, 'İmalat Hatası' şarkısını da Sezen Aksu'nun stüdyosunda seslendirmişti.
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