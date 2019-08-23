Sezen Aksu’nun babası hayatını kaybetti

Sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım İzmir’de tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti

23 Ağustos 2019, Cuma 13:50 Son Güncelleme:
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Sezen Aksu’nun babası hayatını kaybetti

91 yaşındaki Sami Yıldırım, 28 Temmuz’da sodyum eksikliğine bağlı solunum sıkıntısı şikayetiyle Çiğli ilçesinde bulunan özel bir  hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Sami Yıldırım, öğle saatlerinde akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ  yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Sezen Aksu’nun, babasının tedavi süreci boyunca yanında olduğu, üzücü haberi hastanede aldığı öğrenildi.

AA

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