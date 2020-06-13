Magazin Sezen Aksu'nun villasının kaçak borusu söküldü

Sezen Aksu'nun villasının kaçak borusu söküldü

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Sezen Aksu'nun villasının kaçak borusu söküldü

Sezen Aksu’nun İzmir-Karaburun’daki villasından denize atık bırakıldığı şikayeti üzerine belediye harekete geçti.

13 Haziran 2020, Cumartesi 08:40 Son Güncelleme:
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Belediye ekipleri, daha önce kaçak olduğu için mühürlenen villanın havuzundan denize 50 metrelik bir boru döşendiğini tespit etti. Boru sökülerek tutanak tutuldu. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

21 Haziran 2019’da ihbar üzerine zabıtamız konutta gerekli tespitleri yapmış, izinsiz olduğu belirlenen inşaat faaliyetine ilişkin tutanak tutulmuştur. Havuzun ruhsatı olmadığı görülmüş ve mühürleme işlemi yapılmıştır. 9 Haziran 2020’de ihbar üzerine belediyemiz yeniden tespit yapmış, mührün sökülerek faaliyete devam edildiği, 50 metre uzunluğunda boru döşendiği görülmüş, kolluk kuvvetlerine bilgi verilmiştir. Ekiplerimiz tarafından 10 Haziran’da yapılan incelemede borunun söküldüğü görülmüştür.  

Sezen Aksu’nun villasının havuzu daha önce de ruhsatı olmadığı için mühürlenmişti.


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