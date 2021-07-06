Sezen Aksu’nun Yıldırım Türker’le fotoğrafına kalpler yağdı

“Kış Masalı”, “Yaz”, “Bitmemiş Tango”, “Kırık Vals”, “Sor Beni”, “Kayıp Şehir”, “Bahane”, “Ablam Aşktan Öldü” ve “Acıtmışım Canını Sevdikçe”... Bunlar, sözleri yazar, şair ve tiyatro çevirmeni Yıldırım Türker’e ait Sezen Aksu şarkıları. Minik Serçe’nin, çok sayıda şarkısında imzası bulunan Türker’le dostluğu uzun yıllara dayanıyor.

İKİ “YILDIRIM”

Sezen Aksu’nun asistanı Canan Çelikçi, önceki gün Instagram sayfasında ünlü sanatçının Yıldırım Türker’le fotoğrafını paylaştı. Çelikçi, Türker’in adından ve Minik Serçe’nin gerçek soyadı olan ‘Yıldırım’dan yola çıkarak o kareye “Yıldırımlar” notunu düştü, yanına da iki kalp koydu. Sanat dünyasından çok sayıda isim ve Aksu’nun birçok hayranı, fotoğrafa kalpli yorumlar yaptı.







