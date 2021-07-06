Magazin Sezen Aksu’nun Yıldırım Türker’le fotoğrafına kalpler yağdı

Sezen Aksu’nun Yıldırım Türker’le fotoğrafına kalpler yağdı

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Sezen Aksu’nun Yıldırım Türker’le fotoğrafına kalpler yağdı

Sezen Aksu’nun asistanı, ünlü sanatçının Yıldırım Türker’le çekilmiş bu fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Kareye kalp emoji’li yorumlar yağdı.

06 Temmuz 2021, Salı 09:43 Son Güncelleme:
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 “Kış Masalı”, “Yaz”, “Bitmemiş Tango”, “Kırık Vals”, “Sor Beni”, “Kayıp Şehir”, “Bahane”, “Ablam Aşktan Öldü” ve “Acıtmışım Canını Sevdikçe”... Bunlar, sözleri yazar, şair ve tiyatro çevirmeni Yıldırım Türker’e ait Sezen Aksu şarkıları. Minik Serçe’nin, çok sayıda şarkısında imzası bulunan Türker’le dostluğu uzun yıllara dayanıyor.

İKİ “YILDIRIM”

Sezen Aksu’nun asistanı Canan Çelikçi, önceki gün Instagram sayfasında ünlü sanatçının Yıldırım Türker’le fotoğrafını paylaştı. Çelikçi, Türker’in adından ve Minik Serçe’nin gerçek soyadı olan ‘Yıldırım’dan yola çıkarak o kareye “Yıldırımlar” notunu düştü, yanına da iki kalp koydu. Sanat dünyasından çok sayıda isim ve Aksu’nun birçok hayranı, fotoğrafa kalpli yorumlar yaptı.


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