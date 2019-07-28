Sezen müzikali geliyor

'Alice' adlı müzikalin gördüğü ilgi Most Production'ı harekete geçirdi.

Yapım şirketi, Sezen Aksu'nun şarkılarının kullanılacağı bir müzikal oyun için kolları sıvadı. 'Gülümse' kod adlı müzikalde 20 Sezen Aksu şarkısı kullanılacak.

SENARYO HENÜZ TAMAMLANMADI

Most Production'ın sahibi Mustafa Oğuz proje ile ilgili şu detayları verdi: ''Müzikalimiz Ege'de geçen bir aşk hikâyesini anlatacak. Sezen Aksu ile birlikte ilerliyoruz. Her tekst sonrası kendisini bilgilendiriyoruz.''

Henüz senaryonun tamamlanmadığını belirten Oğuz, ''Daha senaryonun tamamlanması, şarkı ve oyuncu seçimi var. Yeni sezona yetiştirmeyi planlıyoruz'' diye konuştu. (Hürriyet)