Sezer Dermenci ile Ivana Sert’in nikah töreninden ilk görüntüler geldi. Uzun süredir birlikte olan çiftin nikahı Ivana Sert’in koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelenmişti. Tedavinin ardından tatile çıkan çift Maldivler’de evlendi. Peki, Sezer Dermenci kimdir?

SÜRPRİZ TÖRENLE DÜNYA EVİNE GİRDİLER

Sezer Dermenci ile Ivana Sert Maldivler’de az sayıda davetlinin katıldığı sade bir nikah töreni düzenledi. Sürpriz nikaha Ivana Sert'in annesi ve ilk eşi Yurdal Sert ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ateş Sert de katıldı.

42 yaşındaki Ivana Sert, daha önce yaptığı bir açıklamada; turizmci sevgilisi Sezer Dermenci için, “Allah dualarımı duydu ve kabul etti, bana istediğim adamı yolladı” ifadelerini kullanmıştı.

SEZER DERMENCİ KİMDİR?

İzmirli olan Sezer Dermenci, İzmir Urla'da işletmeleri bulunan tanınmış aile Fevzi ve Ayşe Dermenci'nin oğludur. İş insanı olan Sezer Dermenci restoran zinciri sahibi olmakla birlikte, erkek kardeşi Doğan Dermenci bile İzmir'de bir otel işletmektedir.