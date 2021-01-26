Magazin Sezer İnanoğlu'nun çocuk dramı

Sezer İnanoğlu'nun çocuk dramı

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Sezer İnanoğlu'nun çocuk dramı

Türk sinemasının ‘Sezercik’i Sezer İnanoğlu, görme engelli kızının velayetini 2013’te boşandığı Mehtap Meral İnanoğlu’ndan almak için mahkemeye başvurdu.

26 Ocak 2021, Salı 08:24 Son Güncelleme:
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Bakırköy 7’nci Aile Mahkemesi’nde velayet davası açan oyuncu, 12 yaşındaki kızı A.A.İ.’nin annesinden şiddet gördüğünü öne sürdü:

“Kızım, gerekli bakımı alamadığı gibi fiziki ve psikolojik şiddet, hatta tacizle baş başa yaşıyor.”

'Erkek arkadaşıyla yataktayken onu da yanına alıyormuş'

Velayet duruşmasında tanık olarak dinlenen Sezer İnanoğlu’nun annesi Aysel İnanoğlu ise kan dondurucu iddialarda bulundu:

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“Torunumun anlattığına göre; annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken onu da yanına alıyormuş.”

20 Şubat 2020’de annesinin şiddetine maruz kaldığı öne sürülen 12 yaşındaki A.A.İ.’nin Beykoz Çocuk Büro Amirliği’nde verdiği ifadede “Annem bana ‘Seni istemiyorum, git babanla yaşa’ diyerek vurdu. Sevgilisiyle yatarken beni de yanlarına alıyorlardı. Annemden çok korkuyorum” dediği ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın ‘Sezercik’i Sezer İnanoğlu ile Mehtap Meral İnanoğlu’nun evliliği 2013’te bitti.

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