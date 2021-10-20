Sezer öğretmen hayatının kitabını yazdı
‘Küresel Öğretmen Ödülü’nün (Global Teacher Award) sahibi sınıf öğretmeni Sezer Ortadağ’ın kitabı ‘Tebeşir Tozu’ çıktı.
20 Ekim 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Tebeşir Tozu, bir eğitimcinin kendi öğrencilik yıllarından başlayarak devam eden öğretmenlik hayatı boyunca yaşadıklarının kısa bir özetini sunuyor. Türkiye’nin ücra köylerinden yola çıkarak dünyaya açılan serüveninde Sezer Ortadağ, kendi hikâyesi üzerinden birçok insanın eğitim hayatına da ayna tutuyor. Sezer Öğretmen adını, sınıfında her öğrencinin en az iki enstrüman çaldığı ‘Minik Notalar’ grubu ile duyurmuştu.