Sezer öğretmen hayatının kitabını yazdı

Tebeşir Tozu, bir eğitimcinin kendi öğrencilik yıllarından başlayarak devam eden öğretmenlik hayatı boyunca yaşadıklarının kısa bir özetini sunuyor. Türkiye’nin ücra köylerinden yola çıkarak dünyaya açılan serüveninde Sezer Ortadağ, kendi hikâyesi üzerinden birçok insanın eğitim hayatına da ayna tutuyor. Sezer Öğretmen adını, sınıfında her öğrencinin en az iki enstrüman çaldığı ‘Minik Notalar’ grubu ile duyurmuştu.