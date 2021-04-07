Sezer Özdemir, Louis Mandylor aynı filmde
2018 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde düzenlenen Mr. Universe model yarışmasında Türkiye’yi temsil eden oyuncu Sezer Özdemir, yeni bir sinema filminde Hollywood yıldızı Louis Mandylor ile kamera karşısına geçecek.
07 Nisan 2021, Çarşamba 23:08 Son Güncelleme:
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Katıldığı modellik yarışmasında adını duyurduktan sonra rotasını sinema ve dizi sektörüne çeviren oyuncu Sezer Özdemir, yeni bir sinema filmi için Hollywood yıldızı Louis Mandylor ile kamera karşısına geçecek. Yapımda Louis Mandylor’un abisi ünlü oyuncu Costas Mandylor’un da rol alacak.
Geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi çekimi için dünyaca ünlü yıldız futbolcu Wesley Sneijder ile bir araya gelmişti.