Almanya’da doğup büyüyen Semih Öztürk, futbola da bulunduğu yerde Türkler tarafından kurulan Türkgücü Velbert altyapısında başladı. Kısa zamanda büyük kulüplerin dikkatini çeken eski futbolcu, kariyerine hızlı adımlarla ilerledi. Sonrasında Türkiye’ye gelen Sezer Öztürk, genç milli takımlarının bütün kademelerinde görev aldı…

SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?

Sezer Öztürk, 3 Kasım 1985 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi, futbol hayatına ise henüz çocuk yaştayken, Almanya’da Türkler tarafından kurulan Türkgücü Velbert altyapısında başladı.

Sonrasıyla sırasıyla SSVg Velbert, TVD Velbert ve Rot-Weiss Essen'nın altyapılarında yer alan Sezer Öztürk, Rot-Weiss Essen'de oynadığı sırada Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin güçlü ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'nin ve altyapısına geçti.

Bir sonraki sezonda Bayer Leverkusen ile profesyonel sözleşme imzalayan eski futbolcu, dördüncü ligde mücadele eden ve Bayer Leverkusen'ın ikinci takımı olan Bayer 04 Leverkusen'de düzenli olarak forma giymeye başladı.

Kariyerinin ilk golünü sahaya çıktığı ilk maçta kaydeden Sezer Öztürk, 2003-04 sezonunda A takıma yükseldi ancak 23 Ekim 2004 7 lig karşılaşmasına çıkabildi.

Sezer Öztürk, Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilip 18'e alındı fakat forma şansı bulamadı. Sonrasında Manisaspor'a transfer olup Türkiye'ye gelen Öztürk, 2008-09 sezonunda Bank Asya 1. Lig'de mücadele ederken takımının şampiyon olup, Süper Lig’e çıkmasına katkı sağladı.

2009-2010 sezonunun ilk yarısında Manisaspor formasıyla 7 defa sahada yer alan Sezer Öztürk, ara transfer döneminde Eskişehirspor’a transfer oldu.

Eskişehirspor’da 16 karşılaşmada boy gösteren Sezer Öztürk 1 gol attı. Almanya Genç Milli Takımı’na davet edilen oyuncu, tercihini Türkiye’den yana kullandı ve milli formayı ilk defa Türkiye U-15 Altı Milli Futbol Takımı’nda 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi.

Sezer ardından genç milli takımlarının bütün kademelerinde görev aldı. 2 kez A Milli Takım’da boy gösteren Sezer Öztürk, 1 kez 21 Yaş Altı, 1 kez A2, 18 kez 19 Yaş Altı, 7 kez 20 Yaş Altı, 2 kez 17 Yaş Altı , 5 kez 18 yaş altı , 8 kez 15 Yaş Altı, 4 kez de 16 Yaş Altı, Milli Takımı’nda forma giydi.

Sezer Öztürk, bir buçuk yıllık Eskişehirspor macerasından sonra 2011-2012 sezonunda 2 milyon 750 bin euro ve Abdülkadir Kayalı takasında 5 yıllık sözleşme imzalayarak, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fakat sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamadı.

Sonrasında ise Fenerbahçe'ye 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyen Beşiktaş, Sezer Öztürk’ü kadrosuna kattı. Siyah beyazlı ekip ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Sezer Öztürk, 10 Ekim 2013 tarihinde İbrahim Toraman ile yaptığı kavgadan sonra sınırsız olarak kadro dışı bırakıldı.

2014-15 sezonunda İbrahim Toraman, Gökhan Süzen ve Michael Eneramo gibi kadroda düşünülmeyen Sezer, 2014-15 transfer döneminin son gününde İstanbul Başakşehir FK'e kiralandı. Fakat burada da forma şansı bulamadı ve sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a döndü.

SEZER ÖZTÜRK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bayer Leverkusen

Beerschot (kiralık)

Nürnberg

Manisaspor

Eskişehirspor

Fenerbahçe

Beşiktaş

Başakşehir (kiralık)

Eskişehirspor (kiralık)

BAŞARILARI

Manisaspor: 1. Lig: 2004-05 (ikinciliği)

Fenerbahçe: Türkiye Kupası: 2011-12, 2012-13