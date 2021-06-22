Sezgin Baran Korkmaz için ABD de devreye girdi! 225 yıl...

Türkiye, Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini talep etmeye hazırlanırken ABD Adalet Bakanlığı da iadesi için girişim başlatacaklarını açıkladı.

Amerika Adalet Bakanlığı, Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yazılı bir açıklama yayınladı. Korkmaz'a Utah'ta bulunan Salt Lake City Mahkemesi tarafından kara para aklama, para transferi dolandırıcılığı ve resmi sürecin işleyişini engelleme suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Korkmaz'ı 133 milyon dolardan fazla kara para aklamakla suçlayan Amerika Adalet Bakanlığı, Korkmaz'ın bu paralarla farklı ülkelerde yatırımlar yaptığını da öne sürdü, iadesini talep edeceklerini bildirdi.

225 YIL HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Avusturya'da gözaltında bulunan Korkmaz'ın Amerika'ya iade edilmesi halinde kara para aklamaktan 20 yıl, toplam 10 para transferi dolandırıcılığı için 20'şer yıl, resmi süreci engellemekten 5 yıl olmak üzere 225 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz, geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul'dan ayrılmış, 19 Haziran'da Avusturya'da gözaltına alınmıştı. Bu gelişme üzerine Türkiye, Korkmaz'ın iade edilmesi için gereken süreci başlatmıştı. Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine ilişkin karar 2 hafta sonra yapılacak olan mahkemede belli olacak.