Sezin Erbil duygulandırdı: Sen kahramanımsın babam

Uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen ünlü şovmen, kısa aralıklarla hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini üzmüştü. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Mehmet Ali Erbil'e, duygusal mesajlar gelmeye devam ediyor.

'Başkası olsa isyan ederdi sen hep tevekkül ettin'

Ameliyat olacağı iddiası doktoru tarafından yalanlanan Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin, sosyal medya üzerinden babasına olan sevgisini ve onunla ilgili endişelerini dile getirdi:

"Sen benim gözümde gerçek bir kahramansın babam, senin çektiklerini başkası çekse isyan ederdi sen hep tevekkül ettin. Allah seni başımızdan eksik etmesin"





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