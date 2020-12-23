Bu sezon Galatasaray'ın forveette Falcao ve Babel'den sonraki 3. tercihi olan Diagne, "denize düşen yılana sarılır" misali mecburen ilk 11'de oynatılıyor. Hem Babel'den hem de Falcao'dan yoksun olan Fatih Terim, şans verdiği Diagne'den istediğini alamasa da takımda başka forvet olmadığı ve Diagne'nin olası satışı için kendini gösterebilmesi amacıyla oyuncuya şans veriyor.

Diagne bu şansların çoğunu kötü kullanmasına ve gollerini ya penaltıyla ya da boş kaleye atmasına rağmen 'yıldız' havalarına girmiş durumda.