Futbol Sezon başında kadroya giremeyen Diagne, oyundan alındığı için sinirlendi
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Sezon başında kadroya giremeyen Diagne, oyundan alındığı için sinirlendi

Futbol

Galatasaray'ın sorunlu futbolcularından Mbaye Diagne, Göztepe maçında oyundan alınırken yaptığı hareketlerle tepki çekti. Attığı gollerin çoğu penaltıdan olan ve dünkü maçta çok kötü performans sergileyen Senegalli, taraftarın da büyük tepkisini çekti.

23 Aralık 2020, Çarşamba 10:43 Son Güncelleme:
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Bu sezon Galatasaray'ın forveette Falcao ve Babel'den sonraki 3. tercihi olan Diagne, "denize düşen yılana sarılır" misali mecburen ilk 11'de oynatılıyor. Hem Babel'den hem de Falcao'dan yoksun olan Fatih Terim, şans verdiği Diagne'den istediğini alamasa da takımda başka forvet olmadığı ve Diagne'nin olası satışı için kendini gösterebilmesi amacıyla oyuncuya şans veriyor.

Diagne bu şansların çoğunu kötü kullanmasına ve gollerini ya penaltıyla ya da boş kaleye atmasına rağmen 'yıldız' havalarına girmiş durumda.

Göztepe maçında yaptığı pas hatalarıyla hem gollük pozisyonları harcayan hem de takımın kontra atak yemesine sebep olan Diagne, skor 3-1 olduktan sonra oyundan alınmıştı. Kenarda Fatih Terim'in olmamasını fırsat bilen Diagne, Levent Şahin'e sinirli hareketlerle bir şeyler söyleyerek direkt soyunma odasına gitti.

Sezon başında gönderilmeye çalışılan ancak alıcı bulunamayan, bir süre kadroya giremeyen ve şans bulmak için uzun süre bekleyen Diagne'nin bu hareketlerine anlam verilemedi.

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Fırsatları iyi kullanamadığı için forvet olmayan Babel'in bile arkasında kalan Diagne, Galatasaray taraftarına da bir türlü sempatik görünemiyor. Takımın yakalamaya çalıştığı havayı bozabilecek potansiyelde olan Diagne, sosyal medyada yoğun tepkiye maruz kaldı.

Galatasaray için vazgeçilmez olmayan Diagne'ye Fatih Terim'in ne tepki vereceği merak ediliyor.

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