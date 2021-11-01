Aylık kazanç 7 bin lira... İşte sezonluk iş fırsatı...

Sonbaharın gelmesiyle birlikte yazlık sebzelere yavaş yavaş veda ederken, karnabahar, kara lahana, brokoli, beyaz lahana, turp, havuç, ıspanak, pırasa gibi kışlık sebzeler de tezgahlarda yerini aldı. Yıllardır üreticilik yapanlar, piyasanın sebze ihtiyacını karşılamak için çalışırken, pandemi döneminde işini kaybeden, kendi işini yapmak isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyenler için bu alanda fırsat var.

AYLIK KAZANÇ 7 BİN LİRA

İster 6 aylık isterseniz 1 yıllık sezonluk iş şeklinde sebze üreticiliği yapabilirsiniz. Şehirdeki iş hayatından uzak, doğanın içinde kendi işinizi yapıyor olmak belki de bir süre sonra bu işi tamamen meslek edinmenize neden olabilir. Çünkü aylık net kazancı 6-7 bin lira arasında. Bu kazancı elde edebilmek için ilk yapmanız gereken ise uygun araziyi bulmak. Burada da iklimi nedeniyle bölge seçimi önemli. Arazisini bu işler için kiraya verecek kişiler, en az 6 aylık veya yıllık sözleşme yapıyor.

ARAZİLER KİRALANIYOR

Doğu’da ve İç Anadolu’da daha karasal, soğuk iklim olduğu için sözleşmeler en az 1 yıllık oluyor. Haziran sonu temmuz başı İç Anadolu’da buğday, arpa gibi hububatın yoğun ekildiği tarlalarda hasad yapılıyor. Hasadın ardından boşa çıkan arazi, isteyenlere sebze üretimi için kiraya veriliyor. Temmuz, ağustos, eylülde ekilen taze soğan, kıvırcık, roka, maydanoz, taze fasulye, marul gibi sebzeler ikişer ay arayla yetişiyor ve kasıma kadar pazarlara sürekli taze sebze verilebiliyor. Ancak kasımda o tarlara yeniden buğday, arpa ekme dönemi geliyor.

İZLEYECEĞİNİZ ADIMLAR...

MALİYET KALEMLERİ

Şimdi maliyetinizi ve kazancınızı bir örnekle adım adım anlatalım.

Marmara’da, tarım arazilerinin yoğun olduğu Bursa’nın Karacabey, Mustafakemalpaşa ilçeleri, İzmit veya Tekirdağ’da bir araziyi yıllık 20 bin liraya kiraladınız. Karnabahar ekmeye karar verdiniz. Bir dönüme 650 tane, 20 dönüme ise 13 bin fide ekiliyor. Bu fidelerin size maliyeti 20 bin lira. Fideleri bölgedeki ziraatçilerden temin ediyorsunuz. Tarlayı; sürme gibi işlemlerle ürünü ekmeye hazır hale getirmek için 3 bin lira harcıyorsunuz.

İŞÇİLİK, İLAÇ, GÜBRE

Tarla artık ekime hazır. Ancak ekimi yapacak işçi ihtiyacınız da var. 3 bin lira da ekim için işçilik parası çıkarıyorsunuz. Ekilen ürünün yetişmesi için düzenli çapasının, ziraai ilaç ve gübresinin verilmesi lazım, bunun maliyeti 10 bin lira. Damlama sulama yapacaksınız, bu sistemi çalıştırmak için yakıt ve su gideri de 10 bin lirayı buluyor. Yetişen mahsulü toplamak için yine 3 bin lira işçilik parası gerekiyor.

PARA KAZANMA ZAMANI

69 bin-70 bin lira toplam gideriniz oluyor. 13 bin adet karnabahar fidesinin ekildikten sonra kuruması ya da başka nedenlerle yüzde 5 kadar firesi olacaktır. Yani kasım ayında ektiniz, şubatın başında 11 bin adet karnabahar ürünü hasad edeceksiniz. Bundan sonra artık nakliye gibi herhangi bir maliyetiniz yok, para kazanma zamanı. Çünkü halciler, pazarcılar, marketçiler ürününüzü almak için tarlaya geliyor.

KISA SÜREDE 40 BİN LİRA KÂR

Alıcılarla ekim yapmadan önce de anlaşabilirsiniz veya hasad zamanı anlaşmak da mümkün. Bu kişiler üretim bölgelerinden düzenli alım yaptıkları için sizi mutlaka bulurlar. Karnabaharın tanesinin size maliyeti 6.5 lira oldu. Siz de üzerine 3-3.5 lira kâr koyarak tanesini 10 liraya bu alıcılara satabilirsiniz. 1 karnabaharın ağırlığı 1-3 kilogram arasında değişiyor. Böylece 11 bin adet kanabahardan tanesi 10 liraya satarak 110 bin lira kazanıyorsunuz. 70 bin liralık maliyetinizi çıkardığınızda 6 aydaki net kârınız 40 bin lira. Yani aylık net kazancınız 6 bin 600 lirayı buluyor. 6 ayın sonunda isterseniz süreyi uzatıp bu sefer de yaz sebzeleri yetiştirebilirsiniz.

GENÇLER ÇİFTÇİLİĞE SAHİP ÇIKMALI

6 milyon sebze ve meyve üreticisi olduğunu belirten Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, daha fazla üreticinin piyasaya girmesinin ürün miktarını artırırken, maliyeti düşüreceğini söyledi. Gençlerin masa başı işe heves ettiğini, çiftçilikle pek ilgilenmediğini belirten Karaca, oysa gençlerin köyünde babasının tarlasını ekebileceği gibi tarlası olmayanlar için de kiralanacak tarım arazilerinin bulunduğunu söyledi. Hatta sebze ve meyve gibi tarım ürününü ekmek için Hazine arazilerinin de gençlere verilebileceğini belirten Karaca, gençlerin de çiftçiliğe sahip çıkması gerektiğini söyledi.

6 AYDA 3 KEZ MAHSUL

Bu nedenle ılıman iklimi olan Ege, Akdeniz, Marmara ve nispeten Karadeniz’de kış sebzesi üretimi daha avantajlı. Akdeniz veya Ege’de ekilen sebzelerden bazen 6 ayda 3 mahsul alınabiliyor. Ilıman bölgelerde de patlıcan, kavun, karpuz, domates gibi yazlık sebzelerin ekildiği tarlalar boşa çıkıyor. Bu tarlalara kışlık sebzeleri, kasım ayı itibarıyla tek seferde değil, birer hafta arayla ekmek gerekiyor. Böylece üç ay sonra ocak sonu şubat başı gibi mahsul alınmaya başlanıyor ve 3 ay boyunca da düzenli olarak hasad yapılıyor.

EN AZ 20 DÖNÜM

Her bölgede kışlık sebze yetiştiriciliği için kiralık arazi bulmak mümkün. Kira fiyatları da bölgeye göre değişiyor. Akdeniz, Çukurova ve Ege’de bir dönümün kirası 2 bin-3 bin lira. Marmara ve Karadeniz’de 1.000-1.500 lira, İç Anadolu’da ise 500-600 lira. En az 20 dönüm kiralamak avantajlı. Bu durumda Akdeniz, Çukurova ve Ege’de yıllık kiranız 40 bin lira, Marmara ve Karadeniz’de 20 bin lira, İç Anadolu’da ise 10 bin lira oluyor.