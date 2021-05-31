Sezonluk yazlık fiyatları dudak uçuklatıyor! Milyonluk kira göçü

Koronavirüs sonrası büyükşehirlerin kalabalığından uzakta kalmak isteyenler yazlıklarına yerleşirken, yazlık almak isteyenlerin talebiyle fiyatlar son bir yılda uçuşa geçti, yüzde 100’e varan oranda artışlar oldu. Yaz aylarının gelmesiyle de tatilini izole bir şekilde geçirmek isteyenlerin kiralık ev talebi artınca, lüks segmentte sezonluk kiralama fiyatları milyon liraları buldu. Dudak uçuklatan fiyatlara rağmen kiralık villalar aylar öncesinden doldu.

ULTRA LÜKS SEGMENT

Türkiye’nin gözde tatil bölgesi olan Muğla’nın ilçesi Bodrum, sezonluk kiralamalarda da fiyatlarıyla zirvede yer alıyor. Bodrum’da aylık 1.1 milyon lira, sezonluk 2 milyon lirayı aşan fiyatlarla kiralık villa var. Ancak bu fiyatlar, satış fiyatları 5 milyon Euro’yu (52 milyon lira) bulan ultra lüks villalar için geçerli. Orta segmentte günlük 1.000 liraya da 10 bin liraya da villa bulmak mümkün.

ALIR ALMAZ YATIRIM

Bodrum’da son 1 yılda alış-satış trafiği çok hareketli. İki katına çıkan fiyatlarına rağmen ev alan çok. Ev alanların bir kısmı kendisi oturmak, bir kısmı da bir an önce kiraya vermek istiyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bodrum Temsilciliği Başkanı Sevil Ece Gümüş Kapar, “Bu yıl ev alıp bunu yatırıma dönüştüren ve sezonluk kiraya verenler çok oldu” dedi.

UYGUN BELDELERE GİDİŞ

Bodrum’da kiralar o kadar yükseldi ki mülk sahipleri oturdukları evlerini bile kiraya verip yazı başka yerlerde geçirmeye başladı. Kapar, “Kiralar yükselince buradaki ev sahiplerinden ‘yazın zaten Bodrum kalabalık oluyor’ diyerek kendi evini kiraya verenler ve daha uygun fiyatlı Datça, Marmaris gibi beldelerden ev kiralayanlar oldu. Bodrum içinde yer değişikliği yapanlar da oluyor” diye konuştu.

ÜCRETLERİ NELER ETKİLİYOR?

Yazlığı olmayanların tercihlerinin kiralık villa olduğunu söyleyen Lüks Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Yazlığı olmayanlar villa kiralıyorlar. Özellikle bahçeli, havuzlu evlere talep var. Villa kiralamak isteyenler en çok Bodrum’u tercih ediyor. Bodrum’da da Yalıkavak, Gündoğan, Gümüşlük ve Bitez gözde” diye konuştu.

ODA, MANZARA

Başaran, fiyatlar hakkında şunları söyledi: “Oda sayısı, havuz, manzara gibi özellikler fiyatları büyük ölçüde değiştiriyor. Aylık kiralamaların ücretleri ise ortalama 25 bin liradan 300 bin liraya kadar değişiyor. Bazı villalarda aylık 750 bin liraya kadar çıkabiliyor. Sezonluk kiralama yapılmak istendiğinde 2 milyon liraya kadar ulaşıyor” dedi.

ÖZEL HAVUZA TALEP ARTTI

4 bini aşkın kiralık villa seçeneği olan TatildeKirala.com Üst Yöneticisi (CEO) Ruşen Mat, bu yıl en çok rezervasyon alınan dönemin Kurban Bayramı’nın da etkisiyle 17-24 Temmuz tarihleri olduğunu söyledi. En çok aranan villa tiplerinin ise sırasıyla ‘özel havuzlu’, ‘büyük bahçeli’ ve ‘kalabalık ailelere uygun 3 ve üzeri odaya sahip’ villalar olduğunu belirten Mat, “Önceki yıllarda ortak havuzlu villalar da çok iyi doluluk oranlarına sahipken, pandemi sonrasında özellikle özel havuzlu ve oyun odasına sahip villalar daha fazla tercih ediliyor” dedi.

REZERVASYONLAR EN AZ 5 GÜN, EN ÇOK 3 AYLIK

Yaz dönemi için minimum konaklama süresinin 5 gece olduğunu söyleyen Ruşen Mat, şu bilgileri verdi: “7 gecelik konaklamalar toplam konaklamaların yüzde 50’sini oluşturuyor. 7 geceden daha uzun süreli konaklamalar da yine çok tercih ediliyor. Bugüne kadar platformumuz üzerinden gerçekleşen en uzun konaklama 90 gün olarak yapıldı. En kalabalık rezervasyona baktığımızda ise Bodrum’da bir villamız 22 kişi ile en kalabalık misafir sayısına ulaştı.”



