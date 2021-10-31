SGK açıkladı! Zorunlu olacak, indirimde yeni dönem…

SGK'nın beklenen düzenlemesi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. İşverenleri yakından ilgilendiren iki kritik düzenlemede yeni karar zamanı geliyor. Daha önce alınan kararlarla SGK Prim teşviklerinde 2 kritik düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olarak belirlenmişti. Buna göre eğer yeni bir Düzenleme yapılmazsa 6 puanlık bölgesel SGK prim teşviği 1 Ocak itibarıyla bitecek.

İşletmelerin çok büyük bir bölümünün yararlandığı 5 puanlık prim indiriminde de, 1 Ocak itibarıyla detaylı borç sorgulaması yapılmaya başlanacak. İlave 6 puanlık Işveren hissesi sigorta primi teşvikinden, 51 il ve Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde bulunan özel sektöre ait işyerleri yararlanabiliyor. Buradaki işverenler, 4-A’lı çalışanları için 5 puanlık prim indirimine ilave olarak, 6 puanlık sigorta prim teşviğinden yararlanabiliyor. 2013 yılından bu yana uygulanan teşvik, son olarak 24 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla, 1 Ocak 2021’den geçerli olacak şekilde, bir yıllığına uzatılmıştı. 2022 yılı için de bu teşviğin geçerli olup olmayacağına önümüzdeki günlerde karar verilmesi bekleniyor.

İNDİRİMDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; en yaygın kullanılan istihdam teşviği olan 5 puanlık SGK prim indiriminde ise, ocak ayı itibariyle yeni dönem başlayacak. SGK, 5 puanlık prim indiriminden işverenlerin yararlanabilmesi için, sadece o işyerine ilişkin borç incelemesi yapıyor. Eğer o işyerinin SGK’ya sigorta primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası varsa 5 puanlık indirim uygulanmıyor. 2008 yılından bu yana uygulanan teşvik için SGK, Temmuz ayında kritik bir karar aldı. Eylül ayı itibariyle başlayacağı belirtilen ve genelgeyle duyurulan uygulama kapsamında, 5 puanlık indirimden yararlanmak isteyen işverenin artık sadece o işyerindeki prim borcuna bakılmayacak, diğer tüm işyerleri de değerlendirilecek. Eğer işverenin herhangi bir başka işyerinde SGK’ya borcu varsa, 5 puanlık indirim söz konusu olmayacak.

5 puanlık indirimin yanı sıra 6 puanlık bölgesel istihdam teşviği için de, işverenin Türkiye genelindeki SGK borçlarına bakılması zorunlu olacak. Birçok işvereni ve işletmeyi yakından ilgilendiren düzenleme, özel sektörden gelen talepler üzerine ertelendi. 9 Eylül’de yayımlanan SGK genelgesiyle, uygulamanın başlangıç tarihi 2022 Ocak ayı olarak belirlendi. Önümüzdeki iki ayda yeni bir düzenleme olmaması durumunda, Ocak ayı itibariyle en uzun süreli uygulanan istihdam teşviğinin ana parametrelerinde değişiklik yapılmış olacak.