SGK Başkanı değişti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz görevden alındı. Yerine Cevdet Ceylan getirildi.

Cevdet Ceylan 2011-2014 yılları arasında SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü, sonrasında ise SGK Başkan Yardımcısı, yönetim kurulu üyesi gibi görevlerde bulundu.

İsmail Yılmaz ise 2 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başkan yardımcısı olarak atanmıştı. Yılmaz başkanlığı vekaleten yürütüyordu.