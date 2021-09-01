SGK Başkanı değişti
SGK, (Sosyal Güvenlik Kurumu) Başkanı İsmail Yılmaz görevden alındı. İsmail Yılmaz'ın yerine SGK Başkanlığına getirilen isim Cevdet Ceylan oldu.
01 Eylül 2021, Çarşamba 16:25 Son Güncelleme:
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz görevden alındı. Yerine Cevdet Ceylan getirildi.
Cevdet Ceylan 2011-2014 yılları arasında SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü, sonrasında ise SGK Başkan Yardımcısı, yönetim kurulu üyesi gibi görevlerde bulundu.
İsmail Yılmaz ise 2 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başkan yardımcısı olarak atanmıştı. Yılmaz başkanlığı vekaleten yürütüyordu.
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