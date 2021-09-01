Ekonomi SGK Başkanı değişti

SGK Başkanı değişti

Ekonomi

SGK Başkanı değişti

SGK, (Sosyal Güvenlik Kurumu) Başkanı İsmail Yılmaz görevden alındı. İsmail Yılmaz'ın yerine SGK Başkanlığına getirilen isim Cevdet Ceylan oldu.

01 Eylül 2021, Çarşamba 16:25 Son Güncelleme:
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz görevden alındı. Yerine Cevdet Ceylan getirildi.

Cevdet Ceylan 2011-2014 yılları arasında SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü, sonrasında ise SGK Başkan Yardımcısı, yönetim kurulu üyesi gibi görevlerde bulundu.

İsmail Yılmaz ise 2 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başkan yardımcısı olarak atanmıştı. Yılmaz başkanlığı vekaleten yürütüyordu.

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